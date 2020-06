News | Un lavoro da guardiano e quello strano giro di soldi: l'incubo di Domenico | VIDEO Luigi Pelazza, nel servizio in onda martedì sera a Le Iene su Italia 1, dalle 21.10, ci racconta la storia di un giovane napoletano, Domenico, che dopo avere accettato un lavoro da guardiano in un deposito di metalli finisce invischiato in una bruttissima storia. E ora deve fuggire per paura di essere ammazzato

"Mi hanno proposto di fare il guardiano, 40 euro al giorno, tutto in nero”. Pur sempre un lavoro per Domenico, un giovane napoletano che ha moglie e un figlio da mantenere e che Luigi Pelazza incontra nel servizio in onda martedì 16 giugno a Le Iene dalle 21.10 su Italia 1.

Ma qualcosa in quel lavoro da guardiano in un deposito di metalli sembra non tornare. “Poi mi propongono un altro lavoro”, racconta ancora spaventato il giovane e mi dicono ‘devi aprire una PostePay’. Il giorno dopo mi versano 11mila euro sulla carta. Mi dicono ‘tu entri in posta e richiedi il massimo possibile di soldi da prelevare’”.

Prelevare, ma non per sé: questo è il compito principale di Domenico, per il quale inizia un vero e proprio incubo. Non perdete il servizio di Luigi Pelazza su questa incredibile storia, martedì sera a Le Iene su Italia 1, dalle 21.10