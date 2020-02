News |

Mafia a Foggia: una città in guerra tra pizzo, agguati e bombe | VIDEO

Gaetano Pecoraro, nel servizio in onda giovedì 13 febbraio a Le Iene dalle 21.20 su Italia1, ci fa conoscere una “guerra” di cui in pochi parlano: quella che si combatte a Foggia, dove la “società foggiana” spadroneggia tra richieste di pizzo, bombe ai negozi che non pagano e assassini brutali tra la folla