News | Marco Verratti: la fobia dei ratti e lo scherzo de Le Iene | VIDEO Il centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale ha una paura folle dei topi. Stefano Corti e Alessandro Onnis volano fino a Parigi per un altro scherzo cattivissimo de Le Iene, riempiendogli la casa di piccoli e innocenti (non per lui) ratti

Marco Verratti è uno dei centrocampisti più forti della nazionale italiana e del Paris Saint Germain. Ma ormai si è trasferito a Parigi. Per farlo tornare indietro possiamo solo provare a trasformargli la vita francese in un inferno! Per questo ci aiuterà la sua fidanzata, Jessica, splendida modella marocchina. Ci dice che la fobia di Ver-ratti sono proprio i… ratti: lo scherzo può avere inizio.

Davanti a lui Jessica finge di ricevere una telefonata: la informano che nella loro casa è in corso la deratizzazione. Il calciatore non sa che i topi (finti) li abbiamo messi noi. Così quando entra in casa avvista il primo topolino. Inizia a scappare per l’appartamento per rifugiarsi in piedi su un tavolino. A questo punto decide di ispezionare casa e lo fa fare a uno specialista. Il deratizzatore si presenta in tuta bianca pronto a disseminare trappole per topi.

Verratti sembra più tranquillo e si dedica ai suoi allenamenti. Non sa che al suo rientro a casa lo aspetterà un altro topo molto più grande di quello visto qualche ora prima. La reazione è la stessa, il calciatore scappa a rifugiarsi in piedi sul letto. L’incubo è solo all’inizio. Perché oltre ai topi c’è un altro nemico che si aggira per casa: un serpente che gli facciamo credere sia scappato alla vicina. Il centrocampista è nel panico! Almeno finché non arrivano i nostri Stefano Corti e Alessandro Onnis.