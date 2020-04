News | Palermo, mercato di Ballarò: e le regole anti coronavirus? | VIDEO Vi mostriamo il video che una palermitana ha registrato dal suo balcone, proprio sopra lo storico mercato di Ballarò tra gente a spasso e bancarelle. Non dovrebbero esserci entrambe per le regole anti contagio

Siamo a Palermo, nello storico mercato di Ballarò: bancarelle per la strada e gente che passeggia, chiacchiera e fa acquisti. Peccato che siano i tempi dell’emergenza coronavirus e nessuno sembra rispettare le regole anti contagio.

Una donna, indignata, ha girato queste immagini dal balcone e ce le ha mandate. “La situazione è tornata alla normalità: siamo passati da ‘io resto a casa’ a ‘io esco come se non ci fosse un domani...’”, dice. “Qui è come se il coronavirus non fosse mai passato. Vedete, ci sono assembramenti di persone con distanza pari a zero, municipale assente e la più totale confusione. Il posteggiatore non manca mai, le macchine parcheggiano in doppia fila… io voglio denunciare questa situazione perché è veramente vergognoso. Qui non si è capito che la situazione non potrà che degenerare. Condividetelo tutti, affinché sindaco e forze dell’ordine vedano a provvedano. Fino a qualche giorno fa erano tutti qui a controllare. Ora non c’è più nessuno”.

In effetti si vede una folla a passeggio per il mercato tra chi si ferma a fare due chiacchiere e chi compra generi alimentari. Sono tornate anche alcune bancarelle per strada nonostante i divieti del Comune. Si vedono passare anche due pattuglie dei carabinieri, che però non si fermano. Un po’ strano, anche se la vigilanza sul mercato è stata affidata alla polizia municipale.

Ballarò ha dimostrato anche nei giorni scorsi di non amare particolarmente i divieti imposti dal Comune, ovvero vendita di generi alimentari solo all’interno delle botteghe e non con le classiche bancarelle e a patto che si potesse rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro. Un’insofferenza che aveva portato il 13 marzo carabinieri, poliziotti e agenti della municipale a smontare bancarelle già allestite lungo la strada.

“Chi viola il decreto per il contrasto al coronavirus non soltanto commette un reato penale, ma soprattutto attenta alla salute pubblica, prima di tutto a quella propria e delle persone vicine”, aveva detto il sindaco Leoluca Orlando. “Confidiamo nella collaborazione dei cittadini e dei commercianti ma deve essere chiaro che non si possono tollerare comportamenti pericolosi per tutti”.

Dopo due settimane di tregua Ballarò sembra però tornato come prima. E a poco sembra servito anche l’ultimo intervento della municipale di due giorni fa.