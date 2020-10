News | Milano, accordi economici degli agenti con i complici sulla droga? "I tuoi 10mila euro li avrai" | VIDEO Abbiamo documentato questa conversazione che ha tutti i contorni di un accordo economico intorno alla droga. A parlare sarebbero tre vigili della polizia locale di Milano con un loro informatore nostro complice. Luigi Pelazza ricostruirà questa vicenda che lascia aperta una domanda: cosa sarebbe accaduto della droga recuperata? Stasera dalle 21.10 su Italia1

“I tuoi 10mila euro li prendi sicuro. Ma dipende da quello che succede, magari riesco a darti anche di più”. Abbiamo documentato questa conversazione che ha tutti i contorni di un accordo economico intorno alla droga. A parlare sarebbero tre agenti della polizia locale di Milano con un loro informatore che in questo caso è anche nostro complice.

Qui sopra vi mostriamo un estratto di questa conversazione registrata dalle nostre microcamere. Nel servizio in onda stasera dalle 21.10 su Italia1, Luigi Pelazza ricostruirà questa vicenda che lascia aperta una domanda inquietante: quali erano le intenzioni degli agenti della Squadra antidroga della Polizia Locale di Milano sulla droga oggetto dell'operazione?

“Il fumo arriva dalla Francia: 50 chili a 5.200 euro al chilo. La consegna è domani in viale Certosa”, dice il nostro complice a tre individui che lavorerebbero nel nucleo antidroga della polizia locale milanese. Ovviamente, la storia è tutta inventata ma la raccontiamo per vedere le loro reazioni e capire come intendono procedere. “Cerchiamo di prendere sicuramente la droga”, risponde uno dei tre. “Entrate nell’appartamento, fate il c***o che dovete fare poi quando uscite c’è la possibilità che il tizio vede noi e capisce che può essere pericoloso. Invece che andare verso la macchina lascia (la roba ndr) e scappa”.

Insomma da queste parole l’agente dell’antidroga non sembra proprio interessato ad arrestare il trafficante (che anche lui sarà nostro complice), piuttosto pare sperare che scappi abbandonando la droga. Un dettaglio che sembra confermato anche quando il nostro complice parla di soldi: “Ho solo bisogno di 10/12mila euro”, gli dice. E di tutta risposta viene rassicurato: “Li prendi sicuro”.

