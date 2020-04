News | Milano, uomo cammina completamente nudo per strada. Arriva la volante | VIDEO Una scena a dir poco surreale ha animato oggi la deserta strada di corso Buenos Aires a Milano: un uomo completamente nudo passeggiava tra le vetrine

In questi giorni di isolamento, tra strade deserte e negozi chiusi, la vita all’aperto non è molto movimentata. Ma oggi a Milano in quelle strade deserte si è presentata una scena a dir poco surreale. Un uomo passeggiava nudo per corso Buenos Aires a Milano ed è stato fermato dalla polizia intorno alle 13.

“Mi hanno rubato tutto”, avrebbe ripetuto l’uomo secondo una testimone che si trovava sul posto. Prima che fosse fermato da una pattuglia di polizia locale, sembra che l’uomo si intrattenesse a guardare le vetrine nel corso.



L’uomo è stato immobilizzato a terra dagli agenti, che lo hanno portato in ospedale per una visita psichiatrica. Attualmente, l’uomo si troverebbe ricoverato presso il reparto psichiatrico della struttura ospedaliera dove viene tenuto sotto osservazione da parte dei medici.