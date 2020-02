News | Morta Germana Giacomelli, premiata da Mattarella e indagata per maltrattamenti sui minori Ha accolto 121 ragazzi nella sua casa famiglia in provincia di Mantova. Germana Giacomelli è morta a 72 anni per un ictus. Nel 2018 Sergio Mattarella l’ha premiata come “eroe della Repubblica”, poche settimane dopo è stata indagata per presunti maltrattamenti. Un’inchiesta partita dalle testimonianze che una trentina di giovani hanno fatto anche a Le Iene

È morta a 72 anni Germana Giacomelli. Un ictus ha stroncato la donna, conosciuto come “mamma d’Italia”. Per 30 anni ha gestito una casa famiglia in provincia di Mantova: per questo sua impegno nel sociale è stata premiata dal presidente Sergio Mattarella con una delle più alte onorificenze come "eroe della Repubblica".

Il 2018 si è chiuso per lei con questo riconoscimento, ma qualche settimana dopo sono spuntate delle ombre dietro le sue attività nella casa famiglia. A Le Iene, nel servizio che vedete qui sopra, alcuni dei 121 figli accuditi da Germana Giacomelli hanno riferito di presunti maltrattamenti che sarebbero in presunti abusi psicologici e botte.

I racconti di una trentina di questi ragazzi hanno fatto partire un’inchiesta per maltrattamenti. La Procura di Mantova ha così allontanato dalla casa famiglia Germana Giacomelli e Pietro Foroni, il suo collaboratore di 25 anni. Sotto indagine è finita anche la sorella della donna.

“Io all’età di 8 anni ho pensato di morire di botte in quella casa”, sostiene un ragazzo che ha raccontato a Le Iene la sua versione di questi presunti maltrattamenti. Tutti quelli con cui abbiamo parlato ricordano i lavori di casa che Germana avrebbe imposto a ogni bambino che le veniva affidato.

Le ombre su questa famiglia ci sono fin dall’inizio degli anni’90. Già 30 anni fa la procura di Mantova ha mandato dei poliziotti a indagare su quella struttura. “Io ho detto la verità, che ci dava le sberle e tutto quello che stava succedendo, ma successivamente c’è stato il processo e al processo tutti hanno smentito”, sostiene uno dei ragazzi ospiti di quegli anni. Germana Giacomelli era stata assolta riprendendo gli affidamenti, dopo la sua morte non saprà mai l’esito di questo secondo procedimento contro di lei che si è aperto negli ultimi giorni del 2019.