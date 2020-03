News | Aiutiamo i nonni di Nocera Umbra: la casa di cura rischia di chiudere! | VIDEO È una casa di cura autogestita che non riceve alcun contributo dallo Stato, ma rischia la chiusura a causa della burocrazia. Giulio Golia è andato a conoscere i nonni di Nocera Umbra, un piccolo paese in provincia di Perugia, che ora combattono contro la chiusura della struttura. Vi raccontiamo tutto, stasera dalle 21.20 su Italia1

I nonni di Nocera Umbra rischiano di rimanere senza la loro casa di cura autogestita. Tutta colpa della burocrazia e di chi non la vuole superare.

Stasera dalle 21.20 su Italia1, Giulio Golia ci fa conoscere i vecchietti più ribelli che ci siano. Tra loro c’è il pittore Osvaldo, 95 anni, Fidelma la contadina, un po’ più giovane, Emilia, la golosona Maria, la dolce Donata e la chiacchierona Anna. E tanti altri ospiti della casa di cura in provincia di Perugia.

La struttura che li ospita non riceve alcun contributo pubblico. “Non chiediamo niente a nessuno paghiamo coi nostri risparmi”, dice una di loro. Tutto questo rimarrà in piedi ancora per poco perché se gli enti locali non troveranno una soluzione saranno tutti sfrattati. Tutta colpa della burocrazia.

