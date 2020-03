News | Ospedali da sogno: la mamma che salva il figlio con un trapianto pediatrico | VIDEO Gaetano Pecoraro ci porta all’Ismett, un ospedale da sogno di Palermo, dove un bambino di 8 mesi con una grave malattia può tornare a sperare grazie alla sua mamma che gli ha donato una parte di fegato. Abbiamo seguito oltre 10 ore di operazione in questa struttura d’eccellenza. Non perdetevi il servizio martedì dalle 21.20 su Italia1

Un trapianto pediatrico di fegato prelevato da donatore vivente. Così questa mamma salva la vita al suo bambino di 8 mesi. Continua il viaggio negli ospedali da sogno italiani. Gaetano Pecoraro ci porta all’Ismett, l’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione. Un ospedale totalmente pubblico specializzato in trapianti che si trova a Palermo, come potete vedere nell’anticipazione qui sopra.

In queste strutture spesso ci sono giorni che non passano mai: quando tutta la tua vita è nelle mani dei dottori e tu puoi solo sperare che le cose vadano bene. Gaetano Pecoraro ci racconta la storia di questo papà che ha sia la moglie che il suo bambino di 8 mesi in sala operatoria. La mamma dona un pezzo del suo fegato al piccolo che purtroppo ha una grave malattia e senza questo trapianto rischia la vita.

È un intervento delicatissimo e molto lungo che dura ben 10 ore. Una maratona che alla fine potrebbe trasformare questo giorno orrendo in quello più bello di questa famiglia. Gaetano Pecoraro ha seguito ogni momento di questa operazione in un ospedale di cui possiamo andare orgogliosi. Vi racconteremo tutto nel servizio di Gaetano Pecoraro, martedì dalle 21.20 su Italia1.