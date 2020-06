News | Il degrado del parco della Madonnetta a Roma: “Una situazione catastrofica” | VIDEO Il parco della Madonnetta, nel X Municipio di Roma, quello di Ostia, è uno dei più grandi ed è in stato di abbandono: alberi non curati, vandali che danneggiano le strutture, sporcizia ovunque. “Una situazione catastrofica”, dice a Iene.it un abitante della zona. E nonostante una delibera di iniziativa popolare firmata da 12mila persone, la zona rimane in stato di degrado

“Una situazione catastrofica: alberi incolti, strutture pericolanti, sporcizia ovunque”. A parlare con Iene.it è un abitante del X Municipio di Roma, quello di Ostia, dove si trova una delle zone verdi più grandi della città: il Parco della Madonnetta. Un luogo che un tempo, a sentire il nostro testimone, era “meraviglioso” ma che ora sembra in stato di abbandono.

Il parco è stato inaugurato il 3 maggio del 2003. Un luogo che in molti online descrivono come bellissimo. “Non gli mancava nulla”, ci racconta l’abitante della zona. “All’interno del parco c’erano ristoranti, bar, un centro sportivo e tanto altro. Poi nel tempo i vandali hanno spaccato i vetri del centro sportivo, dato fuoco a una parte della struttura, imbrattato muri. E il parco è pieno di immondizia”.

E, dalle immagini che potete vedere nel video qui sopra, lo stato di degrado del parco sembra evidente: bidoni della spazzatura che traboccano, i giochi per i bambini lasciati ad arrugginire e sacchi dell'immondizia abbandonati in mezzo all'erba. E le strutture interne ormai devastate da anni di incuria. In effetti, leggendo le recensioni del parco su Google, tutti segnalano la stessa cosa: un luogo bellissimo che però negli ultimi anni è stato abbandonato al degrado.

Il parco, secondo quanto riporta Askanews, è entrato in crisi dopo i mondiali di nuoto a Roma del 2009. La riqualificazione di varie strutture sportive ha fatto diminuire l’afflusso al centro sportivo e i problemi di natura finanziaria hanno travolto la gestione: così la zona nel tempo è caduta nel degrado.

Per salvare il parco nel 2015 è stata presentata in Campidoglio una delibera di iniziativa popolare firmata da 12.000 cittadini che non ha avuto alcun esito. Per cercare di migliorare la situazione è anche nata anche l’associazione Salviamo il parco della Madonnetta. “La zona andrebbe assolutamente riqualificata”, ci dice il nostro testimone. E noi ci auguriamo che la sindaca Raggi possa intervenire per riportare quel parco al suo ormai antico splendore.