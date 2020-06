News | “Per il mio parto io non parto”: l'appello delle mamme di Pantelleria | VIDEO Le mamme di Pantelleria lanciano il loro appello. Non possono partorire sulla loro isola per una scelta politica molto strana presa nelle settimane di emergenza del coronavirus. A Nina Palmieri raccontano la loro battaglia. Stasera a Le Iene dalle 21.10, su Italia1

“Vivo a Pantelleria, vorrei che il mio bambino nascesse qui. Per questo ho deciso per il mio parto, io non parto”. È l’appello lanciato dalle mamme dell’isola siciliana. Questo messaggio non ha nulla a che vedere con un capriccio di chi vorrebbe partorire vicino a casa e sulla sua isola felice. Dietro questa richiesta c’è un diritto negato che già in condizioni normali dovrebbe essere garantito e che oggi con la pandemia e le migliaia di morti che ha causato sembra ancora più assurdo.

Loro non hanno abbassato la testa di fronte alle scelte dei politici che sembrano lontane anni luce dalla vita vera e a un giochino che si ripresenta a ogni cambio degli assessori regionali e dei colori della giunta. Nina Palmieri ci porta a Pantelleria per raccontarci questo problema che riguarda diverse future mamme che non possono partorire sulla loro isola.

