News | La polizia uccide un afroamericano ad Atlanta, un altro morto dopo George Floyd | VIDEO Si chiamava Rayshard Brooks, il 27enne afroamericano, ucciso dalla polizia ad Atlanta. Un video registrato da una passante testimonia gli ultimi secondi di vita del ragazzo, ucciso con tre colpi di pistola. L’episodio ha tanti punti comuni con l’omicidio di George Floyd, ucciso lo scorso 25 maggio

Un altro afroamericano ucciso dalla polizia. Questa volta ad Atlanta a neanche tre settimane dall’omicidio di George Floyd. Il video della morte di Rayshard Brooks, 27 anni, è virale sui social. In quel filmato sono raccontati gli ultimi 30 secondi di vita del ragazzo.

Secondo una prima ricostruzione, la pattuglia sarebbe intervenuta in un parcheggio dove il ragazzo avrebbe dormito sull’asfalto. Dal confronto con i due agenti, il 27enne sarebbe riuscito a strappare il teaser prima di tentare di fuggire a piedi. Tutto questo è durato pochi secondi come testimoniato dal video registrato da una passante che ha assistito alla scena dalla sua auto. Brooks a questo punto è stato raggiunto da tre colpi di pistola sparati alle sue spalle. La polizia di Atlanta ha aperto un’inchiesta per verificare anche l’autenticità del filmato girato in Rete, ma sull’epilogo di questa vicenda ci sarebbero due versioni. Secondo la prima, il ragazzo sarebbe stato portato d’urgenza in ospedale, dove poi è morto. Invece per la seconda versione sarebbe stato lasciato agonizzare sull’asfalto.

Questa morte ha tanti punti in comune con quella di George Floyd (qui il video). Anche lui afroamericano brutalmente ucciso dalla polizia a Minneapolis lo scorso 25 maggio. Il video della sua morte, in cui chiedeva disperatamente pietà all'agente che lo ha soffocato, è diventato virale e tantissime persone nelle ore successive alla sua morte sono scese in strada per protestare. La sede della polizia è stata data alle fiamme, e il presidente Trump ha minacciato l'invio dell'esercito per ristabilire l'ordine.