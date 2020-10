News | Non solo porno, Steve e Danika Mori: “I giovani imparano cos'è il sesso da noi” | VIDEO Nella vita sono Stefano e Federica, una coppia di 30enni che insieme condividono il lavoro e il piacere del sesso. In arte si chiamano Steve e Danika Mori, due attori amatoriali i cui video hanno superato il milione e mezzo di visualizzazioni. Con Nina Palmieri parlano anche di educazione sessuale che è ancora la grande assente nelle scuole italiane

"Non lasciate al porno il compito dell'educazione sessuale dei giovani". A dirlo sono Stefano e Federica, compagni e innamorati nella vita e anche nel lavoro. I loro nomi d'arte sono Steve Mori e Danika Mori: fanno video hard amatoriali da centinaia di migliaia di clic su internet. Tanto che hanno superato il miliardo e mezzo di visualizzazioni totali. La ricetta del loro successo? "Un porno di coppia in cui non rifacciamo mai le scene. È una via di mezzo tra esibizionismo e attività lavorativa”, dicono. “Nei nostri video si osservano atti giornalieri. Sembra quasi di spiare un momento intimo”.

Con Nina Palmieri parlano anche di come il sesso sia ancora un tabù e come viene concepito il porno. “Deve essere preso come prodotto di intrattenimento che vuole eccitare e dare sfogo alle fantasie a un pubblico che ha già la sua esperienza. La scuola non deve ignorare questo aspetto”, spiegano. Così i più giovani rischiano di prendere il porno come standard di coppia: “Non si parla di preservativi e di contraccettivi. L’idea comune è che più grande ce l’hai e più sei bravo. Si rischia di far crescere dei ragazzi deviati nella concezione del fare l’amore”.