News | Prestanome dei boss o vittima di errore giudiziario? | VIDEO Antonino Montelone e Marco Occhipinti, nel servizio in onda martedì sera a Le Iene su Italia 1, dalle 21.10, ci raccontano quella che potrebbe essere la storia di un incredibile errore giudiziario,di un imprenditore scambiato per prestanome del clan mafioso degli Spada

Il venditore di auto Piergiorgio Capra è davvero un prestanome degli Spada, il potentissimo clan mafioso che per anni ha controllato gli affari illegali e parte del territorio di Ostia? O è l’incredibile la vittima di un errore giudiziario, nato per un semplice scambio di indirizzi?

Antonino Monteleone e Marco Occhipinti, nel servizio in onda martedì sera a Le Iene, su Italia 1 dalle 21.10, ci raccontano la vicenda di questo imprenditore, finito nel tritacarne della giustizia.

“Ho gli incubi la notte, perché per me questa azienda è una figlia. Voi immaginatevi che un bel giorno arrivano le istituzioni che ve la portano via questa figlia…”, racconta Piergiorgio Capra alla Iena. “Il giorno del sequestro non vi nascondo che ho pianto tutto il giorno. Io la sera tornavo a casa e piangevo dalla disperazione...”

Piergiorgio è stato coinvolto nell’operazione Apogeo, un colpo al clan Spada di Ostia, con la Guardia di Finanza che esegue sequestri di beni per un valore complessivo di quasi di 19 milioni.

Ma Federica Angeli, la giornalista di Ostia che da 7 anni vive sotto scorta e che il territorio e i suoi protagonisti li conosce proprio bene, avanza un’ipotesi inquietante: “Sembra esserci stato un errore, il sequestro e poi la confisca di un auto concessionaria…”.



Non perdete il servizio di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti, in onda martedì sera a Le iene su Italia 1, dalle 21.10