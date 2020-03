News | Quarantena League: sorteggi fatti! Ecco tutte le sfide Nicola Savino e Alessia Marcuzzi hanno sorteggiato tutti gli incontri della Quarantena League. Giovedì 19 marzo si comincia alle 15 con la sfida tra Dusan Vlahovic e Davide Biraschi

Il tabellone della Quarantena League è pronto. Nicola Savino e Alessia Marcuzzi durante una diretta Facebook piena di deliri tecnologici hanno sorteggiato tutte le sfide che ci terranno compagnia nei prossimi giorni. Da domani, giovedì 19 marzo, i campioni del calcio passato e presente si sfideranno a Fifa20, ognuno dal divano di casa sua rispettando tutte le regole fondamentali dell'emergenza coronavirus

Due partite al giorno, alle 15 e alle 19. Prima, alle 14, c’è il prepartita dove conosceremo i protagonisti delle sfide e azzarderemo dei pronostici. A fine giornata invece da non perdere il commento tecnico di Pierluigi Pardo e della Gialappa’s Band.

Domani i primi a scendere in campo in ciabatte e pigiama saranno Dusan Vlahovic, calciatore serbo attaccante della Fiorentina contro Davide Biraschi, difensore del Genoa. Dusan Vlahovic qualche giorno fa è stato trovato positivo al coronavirus dopo essersi sottoposto al tampone. Ora però la febbre è passata ed è pronto a battersi per vincere la Quarantena League.

Domani sera invece si affronteranno Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A contro Alessio Cerci, attaccante della Salernitana. Secondo le indiscrezioni che girano in queste ore, Ciro Immobile è un grandissimo campione di Fifa20. Vedremo se terrà fede ai pronostici.

Ecco tutti gli accoppiamenti.

Dusan Vlahovic – Davide Biraschi: Giovedì 19 marzo ore 15:00

Ciro Immobile – Alessio Cerci: Giovedì 19 marzo ore 19:00

Mario Balotelli – Enock Balotelli

Stramaccioni - Brignola

Andrea Bertolacci - Mattia Zaccagni

Ciro Ferrara – Hysaj

Fratelli Cannavaro - Claud Adjapong

Bernardo Corradi - Lyanco

Sebastiano Esposito – Gianluca Mancini

Marco Materazzi – Zappacosta

Andrea Pirlo – Alfredo Donnarumma

Javier Pastore – Sandro Tonali

Oddo – Soviero

Cristian Zaccardo - Mohamed Fares

Domenico Berardi – Diawara

Moise Kean - Gonzalo Villar

Andrea Petagna – Luca Pellegrini

Seguiteci per restare sempre aggiornati calendario della Quarantena League. Questo è il modo de Le Iene per portare un sorriso e un po’ di compagnia nelle case degli italiani che stanno vivendo in quarantena questo momento così difficile. Anche per questa iniziativa aggiungiamo un hashtag ufficiale: #quarantenaleague.

Inoltre, vi ricordiamo che insieme a Cesvi abbiamo avviato una raccolta fondi a favore dell’Ospedale di Bergamo che oggi più che mai ha bisogno dell’aiuto (anche piccolo) di tutti noi. Clicca qui per donare.