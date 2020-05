News | Sara, 18 anni, claustrofobica: “La mascherina è il mio incubo, aiutatemi” | VIDEO Sara, 18enne toscana che fa la make up artist, ci manda un video appello: “Se indosso la mascherina sto malissimo, mi vengono gli attacchi di panico, come farò a tornare al lavoro?”

La claustrofobia è la paura irrazionale dei luoghi chiusi e angusti e il terrore per oggetti o situazioni che creano senso di oppressione e mancanza di libertà di movimento. Una patologia che in misura diversa riguarda milioni di persone nel mondo.

Sara, una 18enne toscana, ci ha scritto perché sta avendo serissimi problemi a indossare le mascherine di protezione. Sono un vero incubo per lei: “Faccio tantissima fatica a indossare la mascherina più di qualche minuto, anche solo per portare fuori il cane. Mi manca il respiro, mi vengono veri e propri attacchi di panico: è una cosa che non posso controllare, giuro che ci ho provato. Ho indossato tutte le diverse tipologie di mascherine ma nulla da fare, non cambia niente. Ho scritto a voi, care Iene, nella speranza che qualcuno possa aiutarmi a capire se esiste una mascherina alternativa per le persone come me”.



Sara è preoccupata soprattutto per il ritorno alla normalità nella Fase 2: “Guardo già al domani, a quando dovrò tornare a lavorare. Non so come potrò fare, io sono una make up artist e lavoro a strettissimo contatto con le mie clienti. Vorrei trovare un’alternativa alla mascherina, che però sia sicura perché è importante proteggersi. Io mi sono sempre adattata a tutto fin da piccola ma adesso proprio non ci riesco. Non riesco a respirare, non riesco neanche a fare le cose più elementari in casa, figuriamoci a lavorare, con la fatica fisica, il sudore, il doversi muovere... Vi prego Iene, non so più che fare: qualcuno conosce una soluzione valida per il mio problema?”.



Se qualcuno è in grado di fornire una soluzione valida e sicura al problema di Sara, ci può scrivere all’indirizzo redazioneiene@mediaset.it.