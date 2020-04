News | Folla in strada per il sindaco morto di coronavirus: Saviano diventa zona rossa | VIDEO Lo ha deciso la regione Campania, dopo che ieri le immagini che vi abbiamo mostrato ieri della folla radunata per l’ultimo saluto al sindaco sono diventati virali provocando indignazione in tutta Italia. La procura di Nola ha intanto aperto un’indagine su quanto accaduto

Saviano diventa zona rossa. Lo ha deciso la regione Campania, dopo che ieri centinaia di cittadini si sono riversati in strada per salutare il passaggio del feretro del sindaco morto di coronavirus. Palloncini, banda che suona e un assembramento che ha suscitato indignazione in tuta Italia per l’evidente violazione delle norme di contenimento del Covid-19.

Così la regione ha deciso di intervenire: è proibito entrare o uscire dal comune, sono sospese le attività degli uffici pubblici tranne quelle essenziali, sono chiuse tutte le strade secondarie. Inoltre l’Asl 3 di Napoli sottoporrà a monitoraggio sanitario tutte le persone che si sono unite a quel corteo improvvisato.

La decisione della regione arriva dopo le parole di condanna del governatore Vincenzo De Luca: “Sono state violate evidentemente e in maniera grave disposizioni di legge”. A suscitare l’indignazione di molti è stata anche la presenza a quella manifestazione improvvisata del vicesindaco di Saviano: “Considerare molto grave l'accaduto, con particolare riguardo alla presenza del vicesindaco con la fascia tricolore”, ha detto il Prefetto di Napoli, che poi ha aggiunto: “In un frangente così eccezionale come quello dell'epidemia in atto, migliaia di cittadini italiani, in queste settimane, non hanno potuto celebrare i funerali dei propri cari”.

Inoltre, secondo numerose segnalazioni, sembra che a quel corteo fossero presenti anche rappresentati delle forze dell'ordine che però non sarebbero intervenuti per impedire l'assembramento. Le nuove misure disposte dalla Campania, che rendono ancora più stringenti le restrizioni per il contrasto al coronavirus, saranno in vigore almeno fino al 25 aprile.