News | Dopo lo scherzo de Le Iene, Materazzi dona mascherine speciali ai bambini de L'Abilità | VIDEO Questa volta abbiamo espiato il nostro peccato e dopo lo scherzo a Marco Materazzi a nome suo abbiamo donato mascherine molto speciali ai bambini de L’Abilità, una onlus di Milano che aiuta famiglie con disabili. Sebastian Gazzarrini è andato a consegnarle

Marco Materazzi e Le Iene insieme per donare le mascherine molto speciali di i4MaskS. E per una volta siamo diventati buoni accogliendo il suo invito! Così Sebastian Gazzarrini ha portato a termine la sua opera consegnandole all’associazione L’Abilità, come potete vedere nel video qui sopra.

Avevamo fatto uno scherzo davvero cattivo a Materazzi. Una volta scoperta la verità, lui da bravo ex difensore ci ha rilanciato una sfida: espiare il nostro peccato facendo del bene. Così abbiamo deciso di portare a nome suo letteralmente il sorriso ad alcuni bambini. In questo momento le mascherine sono nostre alleate per proteggerci da possibili contagi, ma ci hanno tolto il sorriso coprendo le nostre bocche. Quelle che abbiamo scelto con Materazzi sono molto speciali perché sono trasparenti e consentono di vedere interamente i visi. In fondo tutto è partito da uno scherzo per cui faremo tante risate prossimamente a Le Iene!

Sebastian Gazzarrini con Materazzi ha scelto di donarle a L’Abilità, una onlus di Milano che dal 1998 aiuta bambini e famiglie con disabilità. Da i4MaskS abbiamo acquistato 5mila euro di queste mascherine molto speciali e le abbiamo consegnate direttamente all’associazione. “Grazie Marco, ti mandiamo un abbraccio! Saranno utilissime ai nostri educatori e ai nostri bambini”, dice Laura Borghetto, presidente di L’Abilità. “Saranno utilissime perché hanno bisogno del contatto visivo e di vedere il sorriso dell’educatore. Così garantiamo la sicurezza ma anche una vicinanza che è il presupposto per lavorare con loro. Ora Marco vienici a trovare!”.

Non perdetevi prossimamente a Le Iene lo scherzo a Marco Materazzi di Sebastian Gazzarrini!