Michelle Hunziker, la figlia Aurora e lo scherzo in quarantena | VIDEO

Un ospedale da campo d'eccellenza, modello per l'Oms, costruito in una settimana a Bergamo. Ismaele La Vardera era con i volontari che l'hanno tirato su. Ecco com'è andata tra turni, paura, cori da stadio, lacrime e una frase che dà speranza, sussurrata da un'infermiera al primo paziente. Al fianco della meglio gioventù

Cosa le avranno combinato quei due? Scopritelo con noi questa sera, dalle 21.10 su Italia1: Le Iene stanno per tornare!

Come si può ingannare il tempo durante la quarantena? Beh, organizzando scherzi , hanno pensato Stefano Corti e Alessandro Onnis! Con la complicità della flglia Aurora, le due Iene hanno deciso di mettere sotto tiro la povera Michelle Hunziker .

I nostri Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno deciso di organizzare il primo scherzo in quarantena de Le Iene. Complice la figlia Aurora, i due hanno fatto davvero tremare la povera Michelle Hunziker: non perdetevi lo scherzo questa sera dalle 21.10 su Italia1

