News | Scherzo a Oppini: “Doveva durare di più, ma Alba Parietti stava male a vederlo così” | VIDEO In tantissimi avete visto il cattivissimo scherzo a Francesco Oppini alle prese con il (finto) nuovo fidanzato di Alba Parietti, di 30 anni più giovane di lei. Dopo la messa in onda è lui, Sonny Di Meo, ex tronista di Uomini e Donne, a raccontarci com’è andata dietro le quinte

“Lo scherzo è durato tre giorni. Volevamo farlo durare molto di più, ma Alba Parietti stava troppo male a vedere suo figlio in quelle condizioni”. Sonny Di Meo racconta il dietro le quinte del cattivissimo scherzo a Francesco Oppini architettato da Stefano Corti e Alessandro Onnis. In tantissimi lo avete visto e commentato sui social (qui il video).

In una serie di Instagram stories (che potete vedere qui sopra) l’ex tronista di Uomini e Donne racconta com’è stato doversi calare nella parte del giovane fidanzato di Alba Parietti. Già dalle prime battute, seduti a tavola, a Francesco non è andato a genio. Ha subito notato la differenza d’età: ben 30 anni in meno. Ma appena Sonny si distrae Francesco va dritto: “Da che parte esce questo? Mamma, ti sei rincoglionita?”.

Oppini va su tutte le furie quando scopre che la cena è stata pagata da Alba e non da lui. È solo l’inizio perché il giorno dopo scopre che mentre sua mamma è via, lo sborone a casa di Alba ha organizzato una festa a bordo piscina con i suoi amici. Ma non ha intenzione di andarsene: “Tu non devi entrare qua, quando ci sono io. Mia mamma non la rincoglionisci”, gli dice. “Per rendere il tutto più credibile a tratti facevo delle uscite per sembrare super educato e poi dopo continuavo a punzecchiarlo”, racconta Sonny. “Non avete idea del genere di provocazioni. Le staffe le ha perse senza diventare aggressivo perché non lo è”.

Già, non le ha perse neppure quando lo spasimante di sua mamma gli ha fatto una proposta che sembrava un ricatto. “Ho conquistato il cuore di tua mamma: se mi vuoi fuori dai giochi dammi 20mila euro”, gli ha detto. “O mi dai i soldi o prosciugo il conto a tua mamma”. Francesco lo caccia, ma prima che possa avvisare sua mamma entriamo in scena noi per raccontargli la verità. “Quando ha scoperto che era tutto uno scherzo mi ha detto ‘Vaff***lo, sei pure juventino’, e ci sono rimasto pure bene! Perché anch’io lo sono”.