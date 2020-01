News | Sigaretta elettronica, l'Oms: “Danneggia il cervello degli adolescenti” | VIDEO L'Organizzazione mondiale della sanità lancia l’allarme sulla sigaretta elettronica: rischi soprattutto per gli adolescenti. Con Alessandro Politi vi abbiamo parlato di fake news e pericoli delle e-cig

“Le sigarette elettroniche sono dannose per la salute e non sono sicure". L’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’allarme e consiglia: "Laddove non siano vietate, devono essere regolamentate". "Possono danneggiare il feto in crescita”, prosegue l’Oms, “e sono particolarmente rischiose se usate dagli adolescenti perché creano dipendenza nel cervello in via di sviluppo”.

L’allarme è contenuto in un documento di domande e risposte pubblicato sul sito e rilanciato su Twitter. "Le e-cig aumentano il rischio di malattie cardiache e disturbi polmonari”, recita l’analisi dell’Organizzazione mondiale della sanità.

L’allarme sulle sigarette elettroniche è partito dall’America con i casi di alcune malattie e vittime che sarebbero collegabili all’uso di e-cig. Con Alessandro Politi, nel servizio che vedete qui sopra, siamo volati negli Stati Uniti per indagare e per capire se “svapare” sia davvero pericoloso per i polmoni. La Iena ha raccolto la testimonianza della madre di uno di questi pazienti, ricoverato in un ospedale in coma.

“Mio figlio non ha mai avuto nulla sin da ragazzino, neanche l’asma, è sempre stato in salute”, racconta la donna ad Alessandro Politi. La sua è una bruttissima infezione polmonare che sarebbe legata all’utilizzo della sigaretta elettronica. E non è solo l’idea della madre. “I medici dicono che è stata la sigaretta elettronica e il fumo a distruggere i polmoni di mio figlio", racconta la donna a Politi. "Il Centro per il controllo delle malattie di Atlanta mi ha contattato, stanno esaminando il nostro caso. Hanno chiamato anche i medici e gli infermieri di questo ospedale”.

Con Alessandro Politi ci siamo occupati in particolare anche dei possibili rischi per la salute legati allo svapo da parte degli adolescenti che usano la sigaretta elettronica (clicca qui per il secondo servizio). Uno di loro, di 14 anni, ci racconta di aver iniziato a svapare a 12 anni. “Tutti iniziano a fumare per farsi fighi”, ci ha detto una 14enne. “La sigaretta elettronica è molto carina anche dal punto di vista estetico”, spiega. “Ho iniziato con l’elettronica perché non volevo fumare le sigarette normali”, ci dice un altro adolescente. “L’odore del fumo, il sapore mi danno fastidio”, gli fa eco un’altra 14enne.