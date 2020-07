Strage di Corinaldo, condanne da 10 a 12 anni per la “Banda dello spray” | VIDEO

Non è stato possibile recuperare i risultati

Vi abbiamo parlato più volte della possibile terapia per il Covid con il plasma iperimmune. Il professor Perotti del'università di Pavia ci ha segnalato il più grande studio mai realizzato sulla sua sicurezza, su 20.000 pazienti, che la confermerebbe con "reazioni avverse in meno dell’1% dei casi”

Attorno all’1.45 succede qualcosa che farà partire una reazione a catena dagli effetti tragici: i ragazzi spruzzano grandi quantità di spray al peperoncino. È il panico: tutti si lanciano verso la porta dei fumatori, un’uscita di sicurezza aperta che dà su una piccola rampa alla fine della quale ci sono dei gradini. Quando i corrimano cedono per la grandissima pressione della folla, è la tragedia.

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) la “banda” avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino tra la folla con l’obiettivo di compiere furti ai danni dei presenti che attendevano un dj-set di Sfera Ebbasta. I ragazzi sono ritenuti responsabili di aver creato in questo modo il panico nella sala. Sei persone sono morte , cinque ragazzini e una mamma che aveva accompagnato la figlia minorenne.

Sono stati condannati i sei componenti della “banda dello spray” ritenuti responsabili della strage di Corinaldo per aver spruzzato dello spray al peperoncino tra le persone generando il panico. Sei persone sono morte quella notte nella calca mortale in dicoteca nell'attesa di un dj set di Sfera Ebbasta: una mamma e cinque ragazzini

