News | Usa, coppia indossa mascherina con svastica. Banditi dal supermercato | VIDEO

“Non puoi essere americano e indossare quella maschera. Abbiamo avuto una guerra per questo”. Sta facendo il giro del web il video registrato in un supermercato Walmart a Marshall, in Minnesota (Usa). Una coppia ha fatto la spesa indossando delle mascherine rosse con la svastica. Una persona presente nel supermercato ha filmato la scena commentando: “State male, siete malati a indossare quelle maschere”. La donna con la maschera ha risposto: “Non sono nazista”. E ha cercato di "giustificare" così la mascherina con la svastica: “Se votate per Biden, vivrete come nella Germania nazista. È quello che succederà. Il socialismo arriverà qui in America”.

La polizia locale è intervenuta sul posto e Walmart ha bandito per almeno un anno la coppia dai loro supermercati. Il supermercato in una nota ha aggiunto: “Quello che è successo oggi nel nostro store di Marshall è inaccettabile. Ci battiamo per garantire un sano e confortevole shopping per tutti i nostri clienti e non tollereremo nessuna forma di discriminazione in nessun ambito del nostro business”.