News | La variante del coronavirus e chi ha vinto il Covid in Italia | VIDEO Alessandro Politi e Marco Fubini incontrano gli ex pazienti Covid dell’ospedale di Padova che ora sono tornati a casa. Mentre l’Italia è pronta a vivere un nuovo lockdown a giorni alterni in queste feste di Natale e in Inghilterra è stata scoperta una nuova variante del coronavirus

In Italia sta iniziando un nuovo lockdown per Natale e Capodanno. Intanto in Inghilterra è stata scoperta una variante del coronavirus, ma è arrivata anche la notizia che dà speranza: le prime dosi del vaccino dal 27 dicembre. Deve però restare ancora alta l’attenzione di tutti soprattutto nelle giornate di festa.



È bene per questo ricordare quello che ci hanno detto molti pazienti Covid dell’ospedale di Padova. “Me l’ha portato mia figlia perché poi è stata positiva. Le avevo detto di non entrare in casa”, racconta uno di loro. “Ho mio figlio positivo. Gli dicevo di portare la mascherina anche all’interno della casa”, dice un altro. “Perché questa è una malattia subdola”.

Anche Agron sta bene ed è tornato al lavoro. Giuliana invece reduce dalla terapia intensiva si era affezionata al suo medico, ora sta bene. Come Gennaro che ha trovato la forza pensando a chi aveva a casa ad aspettarlo. Silvano sta bene e finalmente ha potuto abbracciare la sua famiglia.

Poi siamo andati a trovare Agostino, assieme a Pietro il suo compagno di stanza. È commosso di vederci. “Se non ci fosse stato lui non so se ce l’avrei fatta”, ci dice. Purtroppo sua moglie non ce l’ha fatta. Erano sposati da 63 anni.