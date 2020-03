News |

Marco Verratti e la paura dei ratti | VIDEO

Il centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale non ha paura di nulla, tranne che dei topi. E allora Corti e Onnis, nello scherzo in onda stasera a Le Iene su Italia 1 dalle 21.20, hanno deciso di riempirgli la casa di piccoli e innocenti (non per lui) ratti