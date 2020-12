News | Viaggi e Covid, l'agenzia e i tamponi negativi (con certificato) senza fare il test | VIDEO Ci sono paesi che richiedono un tampone negativo per poter entrare. Luigi Pelazza ci porta a conoscere una particolare agenzia di viaggi a Napoli che sembra proprio fornisca ai suoi clienti certificati di negatività falsificati ad hoc. Dopo il nostro intervento, arrivano anche i Carabinieri che chiudono l'agenzia!

Agenzia viaggi che vende anche tamponi falsi per il Covid? Possibile. In seguito alla pandemia ogni stato ha adottato misure diverse per gli ingressi. Tunisia, Marocco, Algeria chiedono il certificato del tampone molecolare fatto entro le 72 ore prima della partenza. Molte agenzie viaggio prevedono anche questo servizio di prenotazione presso gli ambulatori.

Luigi Pelazza ne ha scoperta una di Napoli che sembra fare la furbetta. Un nostro complice nordafricano finge di voler partire per la Tunisia. Chiede un volo e la possibilità di fare il tampone pagando solo per questo 70 euro. “Gestiamo tutto noi di qua”, assicurano dall’agenzia. Cioè senza che il nostro gancio si sottoponga realmente a un test. Ma per essere certi chiede se deve andare da qualche parte: “Non è necessario”, gli rispondono.

Qualche giorno dopo passa in agenzia per ritirare i biglietti e il certificato del test, senza che nessuno si sia mai sottoposto al tampone. Quindi è tutto falso. Dopo aver documentato tutto con le nostre microcamere, Luigi Pelazza va in questa agenzia. “Noi collaboriamo con un laboratorio accompagniamo lì i clienti”, rispondono. Ma quello che abbiamo registrato nei giorni prima dice altro. Intanto i carabinieri controllano l’attività e trovano una quarantina di certificati provenienti dallo stesso laboratorio. Dopo i controlli l’agenzia viaggi è stata posta sotto sequestro.