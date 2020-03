Vulvodinia: "Ti toglie sessualità e femminilità" | VIDEO

Non è stato possibile recuperare i risultati

È stato ucciso in un tentativo di rapina a un carabiniere. Ugo Russo è morto così a 15 anni a Napoli lo scorso fine settimana. Mentre sono ancora in corso le indagini, Giulio Golia ha incontrato la famiglia del ragazzo, distrutta dal dolore

Un dramma di cui Nina Palmieri, attraverso le testimonianze delle ragazze affette da questa patologia. Un disturbo molto diffuso, ma di cui si sa pochissimo e che pochi specialisti sono in grado di diagnosticare e di affrontare. Un disturbo che porta con sé tantissime privazioni quotidiane , dal cibo al farsi una doccia, dal sesso al semplice dormire.

Valentina, Sara, Valeria e Rossella, sono ragazze giovani con una vita apparentemente normale. Ma la loro esistenza invece è stata stravolta dalla vulvodinia , una malattia neuropatica dovuta alla crescita di piccole terminazioni nervose, in maniera del tutto disordinata, a livello dell’organo genitale femminile. E, come ci raccontano, “è un problema anche solo fare la doccia o la pipì ” .

Nina Palmieri ci porta alla scoperta della vulvodinia, una patologia che colpisce l’organo genitale femminile, e che comporta, oltre ad atroci dolori, privazioni quotidiane inimmaginabili. Come ci raccontano le giovani vittime

