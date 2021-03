News | Boss Doms: “La mia amicizia con Achille Lauro? È iniziata a 7 anni… in chiesa” | VIDEO Per anni è stato suo produttore e autore. Achille Lauro per Boss Doms è molto più di un amico. A Le Iene racconta di come è nata la loro amicizia (“ci siamo conosciuti in chiesa, quando avevamo 7 anni”). Segni particolari? Anche lui si mette lo smalto

Lui è stato produttore e autore di Achille Lauro per anni. Si sono conosciuti a 7 anni e l’anno scorso si sono baciati sul palco di Sanremo. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Boss Doms che lo scorso 19 febbraio è uscito con il suo ultimo singolo: “Pretty Face”.

“Il primo a mettersi lo smalto tra me e Lauro? Io”, dice Boss Doms. “Ci siamo conosciuti in chiesa, ma non so se vuole che racconto come è andata… Siamo entrambi artefici del nostro successo. Insieme abbiamo scritto le sue canzoni più famose, ma ho deciso di lasciarlo perché avevo bisogno di esprimere me stesso. Non siamo rimasti amici, ma fratelli”.

L’anno scorso si sono baciati sul palco del festival di Sanremo. “Abbiamo deciso di portare quello che facevamo durante il live però concentrato in 5 minuti di un brano. Ci hanno detto di tutto!”, dice. Edoardo ci racconta anche di avere una bambina di 2 anni­: “Mi guarda le mani con una certa curiosità. Bisogna essere aperti mentalmente, se a scuola la prenderanno in giro perché mi metto lo smalto, io lo metterò ancora di più”.