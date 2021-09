News | Processo ai Casamonica, per i giudici è un clan mafioso. Oltre 40 condanne | VIDEO Oltre quaranta persone sono state condannate nel maxiprocesso al clan dei Casamonica. I giudici hanno stabilito che il clan è un’associazione mafiosa. Condannato a 30 anni il boss Domenico Casamonica

Oltre quaranta condanne sono state emesse a carico di persone considerate capi e affiliati del clan dei Casamonica. Lo hanno deciso i giudici della X sezione penale del Tribunale di Roma, che dopo circa 7 ore di camera di consiglio hanno condannato in primo grado 44 imputati con accuse che vanno a vario titolo dall'associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all'estorsione, l'usura e detenzione illegale di armi.

Le toghe hanno riconosciuto l'associazione di stampo mafioso per l'organizzazione criminale attiva nell'area est della Capitale. In totale sono state emesse condanne per oltre 400 anni di carcere. Il processo è scaturito dall'indagine dei carabinieri "Gramigna" coordinata dai pm della Dda di piazzale Clodio. Per questa stessa vicenda, nel maggio del 2019, erano state disposte 14 condanne in abbreviato e tre patteggiamenti.

I giudici della X sezione penale hanno inflitto una pena a trent’anni di carcere per il boss Domenico Casamonica, accogliendo in pieno l’istanza della Procura. Pene severe sono state comminate anche ad altre persone ritenute al vertice dell’organizzazione.

