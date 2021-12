News | Cazzaniga, 15 anni e 700mila euro per una fidanzata che non esiste Con Ismaele La Vardera abbiamo scoperto e fatto capire a Roberto Cazzaniga questa storia incredibile, che poi ha fatto letteralmente il giro del mondo. Ha creduto di essere fidanzato per 15 anni (spendendo anche 700mila euro) con una fidanzata modella che non esiste. Ecco come ha reagito il campione di pallavolo, che potrebbe non essere l’unica vittima, guardando con noi il servizio

Questa storia incredibile ha fatto letteralmente il giro del mondo. Con Ismaele La Vardera abbiamo scoperto l’inganno tremendo e paradossale di cui è rimasto vittima il campione di pallavolo Roberto Cazzaniga. Ha creduto di essere fidanzato per 15 anni, sentendola sola al telefono e online, con Maya, pseudonimo addirittura della bellissima supermodella modella brasiliana Alessandra Ambrosio.



Le ha mandato in tutto, perdendoli, 700mila euro, soprattutto per aiutarla a curarsi fantomatici gravi problemi al cuore. Maya non esisteva: dietro di lei, come abbiamo scoperto incontrandola, si nascondeva la voce di Valeria Satta.



In alto potete vedere la reazione di Roberto, tra lacrime e rabbia, guardando con lui il servizio. Abbiamo anche scoperto che non sarebbe l’unica vittima di Valeria Satta. Un altro ragazzo, Massimo, ci ha raccontato che la donna, spacciandosi al telefono per un'altra modella, a lui i soldi li regalava. In tutto almeno 70mila euro: erano stati sottratti al campione di pallavolo?