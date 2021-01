News | Cogoleto, saluto romano in consiglio comunale nel giorno della Memoria. Il consigliere leghista: “Ho solo votato” | VIDEO Tre consiglieri della minoranza hanno votato in consiglio comunale alzando il braccio destro ed emulando il saluto romano. È avvenuto durante la seduta convocata nel giorno della Memoria a Cogoleto, paese in provincia di Genova spesso al centro dei dibattiti per aver dato forse i natali a Cristoforo Colombo. I consiglieri comunali hanno risposto agli inviti di scuse: “È solo il loro modo di votare”

Cogoleto non verrà ricordata solo per la diatriba per aver forse dato i natali a Cristoforo Colombo, ma anche per una brutta pagina della sua politica. Una parte della minoranza vicina al centrodestra ha alzato il braccio destro in consiglio comunale emulando il saluto romano, proprio nel giorno della Memoria.

“Una cosa molto grave, una scena assolutamente vergognosa a opera di alcuni esponenti della minoranza”, commenta così Stefano Damonte, vicesindaco del paese di quasi 9mila abitanti in provincia di Genova. “Si tratta di gesti che devono essere sempre con forza condannati”. A testimonianza di quanto avvenuto ci sono le immagini e i video registrati dalle telecamere che vedete qui sopra.



“Mi preme condannare con forza tale gesto, appartenente alla simbologia fascista, che evoca valori politici di intolleranza, odio e discriminazione razziale. La nostra Cogoleto ha sempre difeso in maniera salda i valori antifascisti presenti nella Costituzione”, dice il sindaco Paolo Bruzzone. “Gesti come quelli di ieri, che mi auguro non si ripetano più in alcun modo, sono da stigmatizzare aspramente, ancor di più se commessi da rappresentanti delle istituzioni”.

L’invito a scusarsi da parte del presidente del consiglio comunale non è stato accolto. “Non devo giustificare nulla, questo è il mio modo di votare. Sono offeso da queste accuse infamanti”, ha detto Francesco Biamonti.