News | Il campione di Mma Conor McGregor picchia Francesco Facchinetti Francesco Facchinetti ha raccontato di essere stato aggredito dal campione di Mma Conor McGregor durante una festa a Roma. Noi con Nicolò De Devitiis siamo andati a parlare con entrambi

Il caso sta facendo il giro del mondo, noi con Nicolò De Devitiis siamo andati a parlare con entrambi. Tutto è successo durante il tour a Roma di Mma Conor McGregor, campione di arti marziali Mma dalla fama globale e sportivo più pagato del mondo (anche più di Messi o Ronaldo). Dopo una su festa in un hotel lussuoso, Francesco Facchinetti ha raccontato di essere stato picchiato senza un motivo apparente dal lottatore irlandese.



Per Conor non è il primo episodio del genere. “Ero un suo grande fan”, dice Facchinetti, con collare protettivo appena installato dai medici, alla Iena, raccontando come è stato colpito all’improvviso e soccorso dalle guardie del corpo. “Ho capito perché ha tuti quei bodyguard: lui non deve essere difeso dagli altri, bisogna difendere gli altri da lui”. Nicolò De Devitiis va allora da Conor McGregor: guardate come è andata a finire.