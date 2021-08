News | Entro la fine del secolo si raggiungeranno i 130 anni | VIDEO Lo sostiene uno studio americano: il record di 122 anni verrà presto battuto. Quali sono i limiti della longevità? E i segreti?

Entro il 2100 si potrà vivere fino a 130 anni. Il record di longevità di Jeanne Calment, francese che morì nel 1997 a ben 122 anni, verrà così superato presto. Lo sostiene uno studio americano realizzato dall'Università di Washington e riportato dall’Agi. Il numero di ultracentenari del resto è in aumento da decenni. Sono quasi mezzo milione di persone in tutto il mondo e il fenomeno continuerà a crescere sempre di più.



Attualmente la persona più anziana del mondo è giapponese, Kane Tanaka di 118 anni. Lo studio, pubblicato su Demographic Research, ha utilizzato modelli statistici innovativi per esaminare la durata della vita umana. Gli scienziati hanno investigato rischi e possibilità relativi a future scoperte scientifiche che potrebbero avere un impatto sulla vita oltre i 110 anni. Alcuni scienziati sostengono che la malattia e il deterioramento delle cellule porteranno a un limite naturale della durata della vita umana, altri non sono d’accordo e dicono che non c'è un limite.



Come potete vedere nel servizio qui sopra la nostra Nadia Toffa era andata nel 2015 in Giappone, dove si registrano da tempo record di longevità e vive appunto la persona oggi più vecchia al mondo. Avevamo incontrato alcuni ultracentenari che non dimostravano certo la loro età. Qual è il loro segreto? Lo avevamo chiesto allo scienziato Krai Wilcox, che da anni studia lo stile di vita e l’alimentazione dei nonni giapponesi e che ce lo spiega nel servizio qui sopra.