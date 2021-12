News | Ginecologo porcone? Il caso di Giovanni Miniello Questa notizia ha fatto il giro del mondo. Come abbiamo documentato con Alice Martinelli, moltissime testimonianze e l’aiuto di una nostra complice, il ginecologo di Bari Giovanni Miniello, uno scienziato di fama internazionale, raccontava ad alcune pazienti che fare sesso con lui faceva scomparire i rischi di Papillomavirus e tumore. L’avrebbe fatto per approfittarsene: proprio con questa accusa è stato arrestato dopo i nostri servizi

Giovanni Miniello è un ginecologo di Bari di fama internazionale. Scrive anche romanzi. Con Alice Martinelli abbiamo scoperto racconta ad alcune pazienti che fare sesso con lui fa scomparire i rischi di Papillomavirus e conseguente tumore perché lui è vaccinato contro questa malattia. L’obiettivo sarebbe quello di approfittarsene,



È il triste copione che mette in scena anche con una nostra complice fino a quando compare la nostra Iena. Lui continua a dirsi convinto della sua presunta teoria. Dopo il nostro primo servizio, ci hanno contattato tantissime altre donne che si dicono vittime di questa terribile messinscena: noi siamo tornati da lui, come potete vedere in alto. Miniello dopo i nostri servizi è stato indagato e arrestato.