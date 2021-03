News | L'omicidio di Jamal Khashoggi e la domanda della vedova a Matteo Renzi | VIDEO Roberta Rei torna a occuparsi dell’omicidio di Jamal Khashoggi, secondo la Cia e l’Onu ordinato dal principe saudita bin Salman. Lo fa intervistando la vedova del giornalista. La donna ha una domanda per Matteo Renzi, che in una nota intervista ha definito bin Salman ‘my friend’: “Davvero è più felice per questo lavoro, che da più importanza ai suoi interessi che alla libertà e ai diritti umani?”

“La mia vita si è distrutta in un attimo, è straziante”. A parlare con Roberta Rei è Hatice Cengiz, la promessa sposa di Jamal Khashoggi. Solo promessa, purtroppo, perché il loro matrimonio non si è mai potuto celebrare: il giornalista infatti è stato barbaramente ucciso all’interno dell’ambasciata saudita a Istanbul, proprio mentre cercava di ottenere alcuni documenti necessari per il matrimonio.

Secondo la Cia e le Nazioni Unite, a ordinare l’omicidio di Jamal Khashoggi sarebbe stato il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammad bin Salman. Parliamo dello stesso principe entrato nelle cronache politiche italiane, dopo che in una ormai nota intervista l’ex presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi si rivolgeva a lui chiamandolo ‘my friend’, amico mio.

Quell’intervista ha generato varie polemiche politiche. Ce ne ha parlato la nostra Roberta Rei in questo servizio. Dopo la messa in onda siamo stati contattati proprio da Hatice, che ci ha raccontato come ha vissuto la terribile esperienza dell’omicidio del promesso sposto: potete ascoltare le sue parole nel nuovo servizio in alto.

Tra le altre cose, Hatice vorrebbe porre una domanda a Matteo Renzi, che siede nel board di una fondazione riconducibile proprio al principe bin Salman e che per quell’incarico riceve un compenso: “Davvero è più felice per questo lavoro, che da più importanza ai suoi interessi che alla libertà e ai diritti umani?”. La nostra Roberta Rei ha provato a riportare la domanda direttamente a Matteo Renzi, senza però avere risposta.