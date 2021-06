News | Maturità 2021, al via l'esame per 540mila ragazzi | VIDEO Sono oltre mezzo milione i giovani che iniziano oggi l’esame di maturità: un esame che, come lo scorso anno, sarà in formato riadattato per evitare assembramenti in epoca di Covid. L’ultimo scoglio per i nostri ragazzi è arrivato: ricordate quando i nostri Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno provato a farlo superare a Gigio Donnarumma?

Niente prove scritte, ma un maxi orale in cui si discuterà anche un elaborato preparato dalle studentesse e dagli studenti. Inizia oggi la maturità 2021, la seconda dell’epoca del coronavirus, in un formato riadattato rispetto al solito per evitare rischi di contagio.

“Non è una maturità ridotta, non è un sottoesame”, ci ha tenuto a sottolineare nei giorni scorsi il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. L’esame consiste in un colloquio rinforzato, una prova orale che partirà dalla discussione di un elaborato, il cui argomento è stato assegnato alle studentesse e agli studenti dal Consiglio di classe entro lo scorso 30 aprile.

L’orale vale fino a 40 punti, mentre gli altri 60 saranno assegnati in base ai risultati scolastici dei precedenti tre anni. Come al solito, il voto massimo raggiungibile è 100 e sarà possibile ricevere la lode.

Ai banchi di partenza della maturità si presentano 540mila giovani, che cercano di superare l’ultimo scoglio delle scuole superiori. Uno scoglio che può essere ostico, addirittura a volte da evitare: è proprio quello che è successo qualche anno fa a Gigio Donnarumma, il portierone che oggi difenderà i pali della Nazionale in Italia-Svizzera ma che in passato aveva fatto parlare di sé per aver rimandato di un anno la maturità.

E allora i nostri Stefano Corti e Alessandro Onnis erano volati a raggiungerlo in vacanza per sottoporgli il loro personalissimo esame di maturità! Curiosi di sapere come se l’era cavata? Riguardate il servizio in testa a questo articolo. E a tutti i ragazzi e ragazze che iniziano la sfida, un grande in bocca al lupo!