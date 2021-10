News | Prova il monopattino elettrico e scappa: il ladro di Roma | VIDEO È stato denunciato per il furto di una trentina di monopattini elettrici a Roma. Con un sistema semplicissimo: chiede di incontrare chi li vende su Internet, li prova e scappa facendola franca. Almeno fino a quando interviene il nostro Luigi Pelazza

Il sistema è semplicissimo. Contatta chi vende monopattini elettrici su Internet, chiede un incontro, li prova e scappa. Così a Roma ne sarebbero spariti una trentina.



Una settimana fa questo ladro avrebbe scelto la vittima sbagliata, uno che di lavoro si occupa di sicurezza informatica e che lo rintraccia in Rete e lo denuncia, come hanno fatto altre vittime. Poi interviene il nostro Luigi Pelazza.



La Iena cerca di vendergli un monopattino, dotato però di un antifurto che può spegnere il motore con un telecomando. Incontriamo e riprendiamo il nostro presunto ladro che prova puntualmente a fuggire con la scusa di un giro di prova.



Fermiamo il motore. “Che ho fatto? Mica sono scappato! Non ho fatto alcun reato”, replica subito con scambio di battute e siparietto involontario, dicendosi anche disposto a venire dai carabinieri. Poi sale in macchina e si dilegua.



Di sicuro, se questo signore vi contatta perché vuole comprare un monopattino, fate molta attenzione.