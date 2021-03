News |

Omicidio Panaro: resti ritrovati, ma moglie e figli non ne sanno nulla per 30 anni | VIDEO

Alessandro Politi torna a parlarci dell’omicidio di ’ndrangheta dell’esponente politico Pompeo Panaro nel 1982 a Paola (Cosenza). Ci concentriamo su alcuni aspetti incredibili di questa storia. Si parte dall’archiviazione per molte delle persone indicate come responsabili da un pentito: per il pm sarebbero morte, risultano invece ancora vive. Ci sono poi il mistero sui resti, le parole clamorose del magistrato e le intimidazioni che subisce il figlio Paolo solo perché cerca la verità