News | Perché i parlamentari non pagano i tamponi? | VIDEO Perché i tamponi per il Covid per chi non è vaccinato sono a pagamento per i comuni cittadini mentre i parlamentari non li pagano? Con Filippo Roma e Marco Occhipinti lo abbiamo chiesto a Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Giorgia Meloni, Roberto Speranza, Enrico Letta e Roberto Fico

Le regole, almeno in tema di prevenzione sanitaria, sono davvero uguali per tutti? Perché i tamponi per il Covid per chi non è vaccinato sono a pagamento per i comuni cittadini mentre i parlamentari non li pagano? Abbiamo cercato di capirlo con Filippo Roma e Marco Occhipinti.



I tamponi rientrerebbero nelle prestazioni disponibili senza pagare altri soldi con la loro assicurazione sanitaria. E verrebbero utilizzati anche per chi non è ancora vaccinato al posto del Green pass. Si tratta di quei tamponi che i comuni cittadini devono pagarsi di tasca propria.



Siamo andati a parlarne con i nostri leader politici. Qui sopra potete vedere cosa ci hanno riposto Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Giorgia Meloni, Roberto Speranza, Enrico Letta e Roberto Fico.