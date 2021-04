News | Pio e Amedeo, da Le Iene al nuovo programma: “Ci siamo conosciuti giocando a pallone sotto casa” | VIDEO Pio e Amedeo si raccontano nella intervista doppia: da venerdì 16 aprile condurranno un programma tutto loro su Canale5: "Felicissima sera”. I loro ultras a Le Iene sono nella memoria di tutti, ma siete curiosi di sapere da dove sono partiti? Guardate la nostra intervista!

Pio e Amedeo: brutti, sporchi, felici e scorretti. Il duo comico da venerdì 16 aprile condurrà un programma in prima serata su Canale5, "Felicissima sera”. E allora quale migliore occasione per sottoporli alle nostre domande nell’intervista doppia?

“Ci siamo conosciuti giocando a pallone sotto casa”, ci racconta Pio. “Lui si presentò con gli zoccoli e i peli sulle dita a undici anni”. E Pio? “Era una palla rasata col ciuffo”, sostiene Amedeo. E il primo lavoro fatto insieme? “Abbiamo venduto i volantini nei portoni, ai primi bidoni dell’immondizia ne buttavo tre quarti”.

E come sono arrivati a Le Iene? “Andammo a vedere il programma come pubblico”, ricorda Pio. “Tramite uno della security chiedemmo di parlare con un autore, e lui ci disse di lasciargli la mail. Ci richiamò mentre eravamo in macchina diretti a Foggia, e dieci giorni dopo eravamo in onda”.

Gli ultras dei vip sono rimasti nell’immaginario della tv italiana. Loro come li ricordano? Scopritelo con noi, nell’intervista doppia qui sopra!