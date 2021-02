News | L'assurda polemica contro la vicepresidente Usa Kamala Harris perché indossa D&G Kamala Harris è stata criticata per aver indossato dei pantaloni di Dolce & Gabbana. La nuova icona americana dei diritti civili, secondo chi la critica, non dovrebbe associarsi a un marchio inciampato in un gaffe razzista. Ma i problemi del suo outfit non finiscono qui

Kamala Harris, la prima donna vicepresidente afroamericana degli Stati Uniti d’America, è finita al centro di un’assurda critica per aver indossato dei pantaloni Dolce & Gabbana.

Il teatro di questa colorita vicenda è Instagram. L’account Kamalascloset, che come fa intuire il nome pubblica gli outfit della vicepresidente, condivide una foto di Kamala Harris in attesa di ricevere la seconda dose di vaccino. Nel post si mostra che i pantaloni indossati sono marca D&G e costano poco meno di 900 dollari.

Tra i commenti al post si legge: “qualcuno dovrebbe informare il team di Kamala delle problematiche che Dolce & Gabbana hanno avuto con il razzismo”.

Le problematiche a cui fa riferimento il commento riguardano un episodio del 2018. Per promuovere una sfilata in Cina l’azienda aveva confezionato tre video nei quali una modella asiatica si cimentava a mangiare cibo italiano, pasta, pizza e cannolo, con le bacchette. Per non farsi mancare un pizzico di sessismo, nel video del cannolo una voce fuoricampo chiedeva alla ragazza: “È troppo grande per te?”. Per questo episodio Domenico Dolce e Stefano Gabbana avevano poi chiesto scusa in un video.

L’attenzione per gli outfit di Kamala Harris è alta. Dopo la cerimonia di insediamento del presidente Biden era stata elogiata per aver indossato abiti di stilisti neri americani.

Il marchio italiano invece è diventato un pretesto per fare polemica anche perché è già legato a Melania Trump e chi l’accusa vorrebbe che lei prendesse le distanze dagli outfit degli avversari politici. Poi c’è la questione del prezzo, indossare abiti così costosi potrebbe essere una cattiva idea considerati i valori di che Kamala dovrebbe sostenere.

Restano parole di poco conto rivolte alla donna che ha mandato ufficialmente in pensione due secoli di politica americana dominata da uomini bianchi nelle posizioni di comando.