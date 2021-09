News | Il “porca puttena” di Banfi è un caso: ecco quando lo aveva cantato a Le Iene | VIDEO La battuta cult del repertorio di Lino Banfi è diventata un caso. Anche a noi l’aveva cantata in rima, quando lo avevamo incontrato con Michele Cordaro

Protagonista della commedia sexy prima e nonno nazionale poi, Lino Banfi è diventato volto indiretto anche degli Europei 2020. Dopo la prima vittoria dell’Italia, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne lo hanno omaggiato urlando a favore di telecamera “Porca puttena”

Questo momento iconico è stato d’ispirazione anche per uno spot pubblicitario di Tim. Ma non è piaciuto a tutti, tanto che da qualche ora la battuta cult del repertorio di Banfi è sparita dalla pubblicità. "Non si tratta di una vittoria di altri se non dei diritti dei minori in tv e sul web, troppo spesso trascurati in sede di programmazione e realizzazione degli spot e dei programmi”, commenta il Moige, il Movimento Italiano Genitori da cui è partita la denuncia.

"Non si è trattato di censura, ma della semplice richiesta di mostrare agli adulti uno spot adatto agli adulti", replicano da Tim. Anche a noi de Le Iene, Lino Banfi le aveva cantate. “Mi hanno detto ‘ho visto una iena’, porca putténa. Allora nun esco, visto che sono dell’Unesco”, aveva detto a Michele Cordaro che lo aveva incontrato quando ne era stato nominato membro. Un’altra occasione in cui non era mancate le polemiche, come potete vedere nel servizio in testa a questo articolo. Ma davvero il “porca putténa” di Banfi è un contenuto per adulti?