News | Raoul Bova diventa nonno a 49 anni ma è tutto uno scherzo de Le Iene I VIDEO Raoul Bova pensava di conoscere la fidanzatina di Francesco, il figlio appena maggiorenne. Si è ritrovato nonno di un bimbo di un mese e come nuora la pornostar Priscilla Salerno. Ma era tutto uno scherzo de Le Iene organizzato da Nic Bello: lo vedrete in onda martedì 23 marzo in prima serata su Italia 1

Nel film “Buongiorno Papà” Raoul Bova interpretava la parte di un quarantenne single che improvvisamente scopre di avere una figlia di 17 anni. Questa volta ha scoperto di essere diventato nonno a 49 anni. Questa volta non è un film, è tutto uno scherzo de Le Iene che andrà in onda martedì 23 marzo dalle 21,10 su Italia 1.

Francesco, il figlio appena maggiorenne di Bova, decide di presentare una persona molto importante al padre. L’attore si aspetta di conoscere una fidanzatina e invece scopre improvvisamente di essere diventato nonno del piccolo Brian e di avere come nuora una pornostar di nome Francesca, interpretata dalla sexy diva Priscilla Salerno.

Raoul Bova cerca di mantenere la calma e di dare buoni consigli al figlio Francesco che dimostra di essere un vero imbranato come padre: “Francè, devi prenderti le tue responsabilità. Te lo tieni e lo cresci. La cosa che non puoi fare è abbandonare un figlio”.

Ma il figlio Francesco decide di scappare lasciando Raoul Bova da solo alle prese con il piccolo Brian. Come avrà gestito la situazione il sex symbol italiano? Scopritelo in onda martedì 23 marzo in prima serata su Italia 1.