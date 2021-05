News |

Rosa Chemical, il trapper che ama vestirsi da donna e vivere senza etichette I VIDEO

Ha i tatuaggi sul viso, ama vestirsi da donna e i suoi testi sono spesso al limite. Rosa Chemical, giovane trapper torinese con origini russe, si racconta in un’intervista de Le Iene. Parla del suo rapporto difficile con il padre, della voglia di vivere senza etichette e di come ha imparato a non fare caso ai giudizi della gente