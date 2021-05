News | Lo scherzo di Giulia Salemi: Pierpaolo Pretelli diventa musulmano per dimostrare il suo amore? | VIDEO Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip. Ma che cosa è disposto a fare lui per dimostrare il suo amore nei confronti di lei? L’attesa per vedere lo scherzo di Nicolò De Devitiis con la complicità di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli è finita

“Amore, io sono disposto a tutto anche a diventare musulmano. Purché non ci rompano più”. Con Nicolò De Devitiis abbiamo messo alla prova l’amore tra Piepaolo Pretelli e Giulia Salemi. Giulia e Pierpaolo saranno ospiti in studio con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Il loro amore è nato tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Ma Pierpaolo come se la caverà con i parenti di Giulia? L’influencer ha origini iraniane e allora gli presentiamo alcuni nostri attori dai principi tradizionalisti.

“Amore, sei disposto a dimostrargli che sei un bravo ragazzo che ami solo me e che vuoi sposarmi?”, chiede Giulia a Pierpaolo. Perché come prima prova per dimostrare il suo amore sarà quella di diventare musulmano. Ma Pierpaolo si ritroverà presto in un triangolo e in un matrimonio combinato.