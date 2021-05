News | Lo scherzo a Rosalinda Cannavò: Andrea Zenga l'ha fatta diventare gelosissima | VIDEO Come mettere alla prova un amore? Basta prendere una fidanzata gelosa, Nicolò De Devitiis e una bella presentatrice tv. Ecco lo scherzo che Andrea Zenga ha fatto a Rosalinda Cannavò

“Ti giuro che ho proprio bisogno di non vederti dalla faccia della Terra”. Perché Rosalinda Cannavò ce l’ha così tanto con Andrea Zenga? Abbiamo fatto litigare questa coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. I più maligni si sono sempre chiesti se il loro amore è sincero? E allora, per dimostrarlo siamo arrivati a lacrime, urla e minacce.

L’agente di Andrea gli propone un provino per la co-conduzione di un programma estivo sportivo. È qui che inizia il nostro scherzo per misurare la gelosia di Rosalinda. L’ex gieffina incontra la nostra complice con il compito di distruggere la loro love-story. Con doppi sensi, frecciatine e battutine Francesca mette a dura prova l’autocontrollo di Rosalinda. Finito il provino e andati via, l’ex gieffina è un fiume in piena: “Mi sono tenuta perché è lavoro, ma l’avrei presa a sberle. E dovrei stare tranquilla che tu passi l’estate con questa? Ci sarò tutti i giorni anch’io!”. Rosalinda è provata e si lascia andare a un pianto disperato.

I giorni passano e anche l’arrabbiatura finché Andrea viene contattato per una seconda prova. Questa volta più “corposa” per lo studio dei copioni. Non nello studio televisivo ma direttamente a casa. Rosalinda raddrizza subito le antenne: “Va a finire che ci litigo con questa”. Puntuale la mattina dopo Francesca si presenta a casa di Andrea per la lettura del copione. Come in studio ricominciano i doppi sensi, le battutine e le risatine ammiccanti. Questa volta Rosalinda non sta solo a guardare. “Mi arrabbio, questo è il mio ragazzo finiamola con questi doppi sensi”, dice nervosamente. Gli animi sono alle stelle e la bellissima conduttrice tv non cenna a indietreggiare. Rosalinda sbraita ed è pronta a lasciare la casa, questa volta non del Grande Fratello, ma di Andrea Zenga. È il momento di dirle che è uno scherzo de Le Iene!