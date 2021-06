News | Lo scherzo alle sorelle Nasti: Chiara e Angela senza Instagram e bloccate nella neve Chiara e Angela Nasti sono due sorelle influencer seguitissime su Instagram da oltre 3 milioni di follower. Se rimanessero senza internet per ore come reagirebbero? Nicolò De Devitiis le ha catapultate nella vita reale bloccandole in una baita sotto la neve

Come vivono le sorelle Nasti? Abbiamo deciso di osservare Chiara e Angela che insieme contano più di 3 milioni di follower su Instagram. Sono un fenomeno social e vogliamo capire quanto il nuovo lavoro dell’influencer possa creare dipendenza. Noi abbiamo preparato una terapia d’urto per farle uscire dal mondo virtuale catapultandole in quello reale.

Abbiamo fatto credere di essere attese in un hotel lussuoso di Cortina. Ma strada facendo scatta l’imprevisto: la strada è sbarrata a causa della neve e l’auto su cui viaggiavano rimane intrappolata. Si ritrovano così bloccate in mezzo alle montagne e per di più senza campo. I loro telefoni sono isolati senza alcuna connessione.

Per le due sorelle influencer c’è solo un’alternativa per passare la notte: una baita poco distante. A dare loro il benvenuto ci pensano due montanari che al posto delle mascherine hanno maschere anti-gas. La situazione non è delle migliori per le due influencer. “Ma dove siamo?”, si chiedono le Nasti. Improvvisamente sono finite nella vita reale. E ora dovranno spiegare ai due montanari come sbancano il lunario.

“I brand ci contattano per sponsorizzare e vieni retribuito grazie agli sponsor”, rispondono. Per una sera dovranno salutare i loro piatti da Instagram per mangiare pasta in bianco condita con olio per frittura e dormire in una fredda stanza della baita. E la doccia? Neanche a parlarne con quelle temperature! Il nostro esperimento a questo punto può terminare! “Vi odiamo. Da domani apprezzeremo qualsiasi cosa senza lamentarci di nulla”.