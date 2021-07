News | Sesso (facendosi pagare) per curare i tumori: archiviata denuncia del santone amico di Poseidone | VIDEO “C’è interesse pubblico a proteggere i soggetti più fragili”. Con queste motivazioni il gip ha archiviato la denuncia per diffamazione del santone Arcano Ilia dopo un servizio di Ismaele La Vardera. Il presunto pranoterapeuta spacciava rituali tantrici per curare i tumori: si trattava di rapporti sessuali che l’uomo si faceva anche pagare

“C’è interesse pubblico a proteggere i soggetti più fragili”. Con queste motivazioni il gip, accogliendo la richiesta del pm, ha deciso l’archiviazione per la denuncia per diffamazione del sedicente pranoterapeuta “Arcano Ilia” dopo il servizio di Ismaele La Vardera del 2019 che vedete qui sopra e che denunciava come il santone spacciasse rituali tantrici per curare i tumori. In realtà si trattava di rapporti sessuali che l’uomo si faceva anche pagare. Per il giudice abbiamo rispettato il diritto di critica.



Il santone diceva di curare i tumori con il sesso: quello che lui definiva “rituale tantrico”, un “annullamento dei debiti karmici, uno scambio energetico” che si faceva anche pagare dai 250 ai 300 euro, era un rapporto sessuale e il nostro Ismaele La Vardera l’ha smascherato.



A contattarci è una ragazza dopo tre rapporti sessuali “per evitare cure ospedaliere e un trapianto”, come millanta il santone. Lui si fa chiamare appunto “L’Arcano 21, il signore del tempo” e dice di essere amico di Poseidone, ma anche di aver salvato Zeus da Lucifero.



“Mi ha detto di spogliarmi completamente nuda per farmi un massaggio”, racconta la ragazza. “Una volta terminato si è spogliato anche lui dicendo di essere la reincarnazione di Gesù Cristo”. Gli mandiamo un'altra ragazza con una cartella clinica perfetta, lui subito ha pronta la “diagnosi”: “Tu hai avuto rapporti sessuali con alieni, hai anche avuto orgasmi durante la notte”. La fa stendere sul letto cercando di toglierle mutandine e reggiseno: interviene la Iena!