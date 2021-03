News | Spermiogramma: 11 influencer si sottopongono al test per la fertilità | VIDEO Quanto sono fertili i giovani del 2021? Secondo una ricerca i loro spermatozoi hanno perso il 40% della fertilità rispetto ai coetanei del 1980. Aurora Ramazzotti ha chiesto a 11 influencer di sottoporsi allo spermiogramma, il test che misura la fertilità maschile. La scrittrice Stacey Colino ci dà anche qualche consiglio per prevenire l’infertilità come utilizzare meno plastica, evitare carni rossi, fumo e alcol e prediligere una dieta con frutta e verdura

I giovani del 2021 hanno davvero perso il 40% della fertilità rispetto ai loro coetanei del 1980? La notizia è riportata dal New York Times. Per questo con Aurora Ramazzotti abbiamo chiesto a 11 influencer di sottoporsi al test dello spermiogramma.

“La conta degli spermatozoi è diminuita di più del 40% negli ultimi 40 anni”, dice Stacey Colino, scrittrice specializzata in temi di salute e psicologia. Tutto ci fa pensare che potrebbero diminuire ancora. Le cause? Clima, inquinamento, cibo, stress e tanti altri fattori legati alla modernità. “Non è ciò che mangiamo, ma quello che ciò che mangiamo assorbe dalla plastica in cui è impacchettato”, sostiene.



Tutti cuciniamo con utensili di plastica, beviamo da bottiglie di plastica e conserviamo il cibo in confezioni di plastica. “Per conservare gli avanzi ho preso contenitori di vetro”, suggerisce. E anche in bagno non va meglio perché ci laviamo con detergenti da contenitori di plastica. “Evitate di comprare cosmetici e detergenti che hanno fragranze artificiali e che contengano parabeni e ftalati”.

Noi abbiamo chiesto ad Angelo Sanzio, Tommy A Canaglia, Denis Dosio, Claudio Sona, Gianluca Tornese, Mariano Catanzaro, Nathan Lelli, Luca Alberici, Giampaolo Calvaresi, Marco Cucolo, Lucas Peracchi di sottoporsi allo spermiogramma e per quasi tutti loro è stata la prima volta.

Se tenete ai vostri spermatozoi, Stacey Colino insiste: “Smettete di fumare, seguite una dieta sana con frutta, verdura e grano, proteine come pesce, pollo magro e mangiate meno carne rossa. È utile l’esercizio fisico e tenere sotto controllo lo stress”.