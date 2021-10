News | Valentina Persia e il seno ferormonico: lo scherzo | VIDEO Con Stefano Corti abbiamo fatto credere a Valentina Persia che le sue protesi al seno appena impiantate emettono ferormoni che attirano gli uomini. In effetti attirano eccome: un sacco di nostri complici, per tre mesi!

La comica Valentina Persia si è rifatta il seno per i suoi 50 anni. Con Stefano Corti e la complicità del chirurgo le abbiamo fatto credere che le sue protesi appena impiantate emettono ferormoni che attirano gli uomini.



E in effetti attirano parecchio. I nostri complici: vicini di tavolo russi, fan, proposte indecenti per strada, preti, palpatine moleste, driver (con fidanzata gelosa), Ignazio Moser (con Cecilia Rodriguez gelosa) e perfino il suo amico di infanzia!



Valentina Persia non ce la fa più! Dobbiamo fermare lo scherzo che dura già da tre mesi intervenendo durante un suo show: la comica scoppia a ridere sollevata, abbraccia Stefano Corti, poi inizia a insultarci!